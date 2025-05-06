CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 78-67 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 78-67 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Karşıyaka'yı 78-67 yendi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 21:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko 78-67 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 78-67 yendi.

Bu sonuçla 26. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi ise 17. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: McCollum 5, Sertaç Şanlı 7, Tarık Biberovic 9, Guduric 12, Zagars 12, Metecan Birsen 6, Baldwin 9, Melih Mahmutoğlu 8, Hall 2, Colson 4, Birch 4, Mert Emre Ekşioğlu

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Braimoh 2, Smith 14, Muhsin Yaşar 19, Maxhuni 5, Mehmet Efe Demirel 2, Hollins 7, Mert Celep 7, Eylem Eminoğlu, Yalın Yıldız

1. Periyot: 27-13

Devre: 46-33

3. Periyot: 62-53

Beş faulle çıkan: 39.31 Zagars (Fenerbahçe Beko)

Türk Telekom
F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!
DİĞER
"Yiğit Bey ile izleyici kendi ruhunun aynasını görecek!"
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü! Gündem Terörsüz Türkiye'de yeni aşama
Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! 21:17
F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! 20:51
Trabzonspor'un forma sırt sponsoru açıklandı! Trabzonspor'un forma sırt sponsoru açıklandı! 20:37
Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:13
Victor Osimhen: G.Saray'a gelmeden önce gol rekorunu kırma amacım yoktu Victor Osimhen: G.Saray'a gelmeden önce gol rekorunu kırma amacım yoktu 19:50
G.Saray Sedat İncesu'ya teşekkür etti G.Saray Sedat İncesu'ya teşekkür etti 19:41
Daha Eski
Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu! Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu! 19:11
Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor 18:56
Leroy Sane kimdir? Leroy Sane kimdir? 16:52
TFF’den ortak basın toplantısı duyurusu! TFF’den ortak basın toplantısı duyurusu! 16:41
Beşiktaş'a dev hisse geliri! Beşiktaş'a dev hisse geliri! 16:31
B. Münih’ten Sané’ye rest! B. Münih’ten Sané’ye rest! 16:21