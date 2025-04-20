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Haberler Basketbol Galatasaray-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final maçında Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet karşı karşıya gelecek. İki takım arasında devam eden heyecan dolu mücadelede 3. ve son maç oynanacak. İlk maçı sarı-kırmızılılar üstün tamamlarken, ikinci karşılaşmayı ise sarı-lacivertliler kazandı. Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı final maçında ise hangi takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 08:04
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Galatasaray-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final maçında Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçını sarı-kırmızılılar 59-53 kazanırken, ikinci karşılaşmayı ise sarı-lacivertliler 82-50 üstün tamamlayıp seride durumu 1-1'e getirdi. Ezeli rakipler arasında oynanacak 3. ve son maçta hangi takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı merak ediliyor. Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı son mücadelenin canlı yayın bilgileri ise basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY FUZUL-FENERBAHÇE İSTANBUL JET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinde oynanacak Galatasaray Fuzul-Fenerbahçe İstanbul Jet maçı 20 Nisan Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

GALATASARAY FUZUL-FENERBAHÇE İSTANBUL JET MAÇI HANGİ KANALDA?

Metro Enerji Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fuzul-Fenerbahçe İstanbul Jet maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

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