Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TBF Kadınlar Türkiye Kupası

TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 19 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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