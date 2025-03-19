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Haberler Basketbol Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TBF Kadınlar Türkiye Kupası

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TBF Kadınlar Türkiye Kupası

TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Çeyrek final derbi heyecanında iki takım da kazanmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 11:17
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Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TBF Kadınlar Türkiye Kupası

TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 19 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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