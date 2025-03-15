Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Fibabanka, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ FİBABANKA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray derbisini Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.