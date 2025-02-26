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Haberler Basketbol Diana Taurasi basketbola veda etti

Diana Taurasi basketbola veda etti

Kadın basketbolunun efsane isimlerinden Diana Taurasi, aktif basketbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 14:47 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 14:52
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Diana Taurasi basketbola veda etti

Kadın basketbolunun efsane isimlerinden Diana Taurasi, aktif basketbol kariyerine son verdiğini açıkladı. 43 yaşındaki Taurasi, yaptığı açıklamada parkelere veda ettiğini duyurarak basketbol dünyasında bir dönemin sona erdiğini ilan etti.

Dünya çapında sayısız başarıya imza atan Taurasi, Amerika Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) başta olmak üzere, Avrupa'da da önemli kulüplerin formasını terletti. Ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla da mücadele eden Taurasi, gösterdiği üstün performans ve liderlik vasıflarıyla Türk basketbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

2004 yılından bu yana Phoenix Mercury formasıyla WNBA'de mücadele eden Diana Taurasi, üç WNBA şampiyonluğu ve altı Olimpiyat altın madalyası gibi çok sayıda prestijli başarıya imza attı. Aynı zamanda WNBA tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduran Taurasi, kariyerinin her döneminde yeteneği ve hırsıyla dikkat çekti.

WNBA, Taurasi'nin emeklilik kararının ardından efsane basketbolcu için özel bir video yayınladı. İşte o video...

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