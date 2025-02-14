  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 89-74 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 89-74 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu. Organizasyonun finali 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 22:52 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 23:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko 89-74 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, ilk periyotta Melih Mahmutoğlu, Errick McCollum ve Wade Baldwin ile dış atıştan isabetler buldu. Galatasaray ise rakibine boyalı alandan bulduğu basketlerle cevap verdi. Sarı-lacivertliler, etkin oyunuyla ilk periyodu 22-16 önde bitirdi.

Galatasaray, ikinci periyotta William Cumming'in 13. dakikada turnikeden bulduğu basketle farkı 1'e kadar indirdi: 22-21. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliği artıran Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte dış atışlardan 6 kez isabet bularak farkı açtı ve soyunma odasına 42-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta dış atışlarda başarılı bir yüzde yakalayamayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in orta mesafeden bulduğu basketlerle arayı açmaya devam etti. Sarı-lacivertliler, 29. dakikada da Sertaç Şanlı'nın smacıyla aradaki farkı 18'e çıkardı: 64-46. Bu çeyrekte başka sayı olmadı ve Fenerbahçe Beko son çeyreğe 64-46 üstün girdi.

Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 89-74 galip ayrıldı.

ÜÇ KEZ UYARI ANONSU YAPILDI

Fenerbahçe taraftarının sahaya yabancı madde atmasından dolayı 3 kez uyarı anonsu yapıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, son periyodun bitmesine 8 dakika 21 saniye kaldığı sırada Galatasaraylı basketbolcuların olduğu yere yabancı madde attı ve sonrasında 3. kez uyarı anonsu yapıldı. Sarı-kırmızılı basketbolcular ve hakemler, anonsun ardından soyunma odasına gitti. Yabancı madde atan sarı-lacivertli taraftarlarının bulunduğu tribünün çıkartılmasının ardından Galatasaraylı oyuncular sahaya geri döndü ve yaklaşık 25 dakikanın ardından oyun tekrar başladı.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA OYUNCULARI MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında Mersinspor'u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka oyuncuları, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Siyah-beyazlı oyuncular, karşılaşmanın ilk yarısını izledikten sonra salondan ayrıldı.

F.Bahçe transferde bombayı patlatacak! İşte listedeki ilk yıldız
Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi!
DİĞER
Kardelenler'de Arif'i Menekşe'nin evinde bekleyen sürpriz!
Başkan Erdoğan'ın TÜSİAD'a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum
Adana'da puanlar paylaşıldı!
TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adana'da puanlar paylaşıldı! Adana'da puanlar paylaşıldı! 22:06
A Milli Basketbol Takımın aday kadrosu açıklandı A Milli Basketbol Takımın aday kadrosu açıklandı 20:56
Beşiktaş 13 yıl sonra finalde! Beşiktaş 13 yıl sonra finalde! 20:09
TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti! TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti! 19:32
Kayla McBride yeniden F.Bahçe'de! Kayla McBride yeniden F.Bahçe'de! 18:52
Torreira'dan Buruk'a destek mesajı! Torreira'dan Buruk'a destek mesajı! 18:51
Daha Eski
A. Demirspor - Onvo Antalyaspor | CANLI A. Demirspor - Onvo Antalyaspor | CANLI 18:40
Bayern Musiala ile nikah tazeledi Bayern Musiala ile nikah tazeledi 18:19
F.Bahçe Beko - G.Saray | CANLI F.Bahçe Beko - G.Saray | CANLI 17:58
Akanji 8-10 hafta sahalardan uzak Akanji 8-10 hafta sahalardan uzak 17:27
Trabzonspor Minguzzi'nin fotoğrafıyla sahaya çıkacak Trabzonspor Minguzzi'nin fotoğrafıyla sahaya çıkacak 17:25
Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! 16:26