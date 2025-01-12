F.Bahçe tam gaz

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında İlkem Yapı Tarsus Spor'u konuk eden Fenerbahçe Opet, 108-66 kazandı. Bu sezon ligde üçüncü kez 100 sayı barajını aşan sarı lacivertliler sahaya çıktığı 14. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Mücadelenin ilk dakikasından itibaren maça ağırlığını koyan Sarı lacivertliler, ilk çeyreği 27-18 önde tamamlarken soyunma odasına da 57-32 galip girdi.

MEESSEMAN'DAN 26 SAYI

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren F.Bahçe, 82-48 önde girdiği final periyodunda farka gitti: 108-66. Karşılaşmada 26 sayı üreten Meesseman, şovuyla dikkatleri çekerken, Alleman da 17 sayıyla skorada katkıda bulundu. Günün diğer maçlarında OGM Ormanspor, deplasmanda Emlak Konut'u 79-72 yenerken, ÇBK Mersin de Danilos Pizza'yı 83-68'le geçti.