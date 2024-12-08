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Haberler Basketbol TOFAŞ 77-70 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

TOFAŞ 77-70 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes'i 77-70 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 22:56 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 23:03
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TOFAŞ 77-70 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes'i 77-70 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Obrien ve Reed ikilisiyle sayılar üreten TOFAŞ, ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Anadolu Efes, Oturu'nun hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 9. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirse de (15-17) TOFAŞ, çeyreği 18-17 önde tamamlandı.

Savunmaların sertleştiği ve 24 saniyelerin set hücumlarıyla kullanıldığı ikinci periyotta, Nwora'nın sayı ve asistleriyle daha etkili bir oyun sergileyen Anadolu Efes, 15. dakikayı 33-28 önde geçti. Sürenin kalanı karşılıklı basketlerle geçerken, soyunma odasına Anadolu Efes'in 40-39 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte Yiğitcan Saybir'in dış isabetleri ve Reed'in sayılarıyla parkede etkisini arttıran TOFAŞ, 28. dakikada 9-0'lık seri yakalayarak, farkı 8 sayıya (54-49) çıkardı. Anadolu Efes'in kısa oyuncularını iyi savunan Bursa temsilcisi, rakibine kolay şansı tanımadı ve final periyoduna 59-54 önde girdi.

Son periyotta Yiğitcan Saybir, Perez ve Reed üçlüsünden aldığı skor katkısıyla farkı korumaya çalışan TOFAŞ karşısında Anadolu Efes, Poirier ve Rıdvan Öncel ile sayılar buldu. Bitime 33 saniye kala konuk ekip Bryant'ın basketiyle farkı 3 sayıya (73-70) indirse de seyirci desteğini arkasına alan TOFAŞ, Reed ile Perez'in sayılarıyla salondan 77-70 galip ayrıldı.

TOFAŞ, ligdeki 9. maçını da kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

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