Fikstür belli oldu

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. 13 takımın mücadele edeceği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 28 Eylül'de başlayacak ve normal sezon 16 Mart'ta sona erecek. Ligde bu sezon sonunda 3 takım küme düşerken 2 takım ise bir alt ligden Süper Lig'e yükselecek. 2025-2026 sezonu 12 takımla oynanacak.

İLK HAFTA MAÇLARI:

İlkem Yapı Tarsus-Galatasaray

OGM Ormanspor-Zonguldak

Fenerbahçe-BOTAŞ

Kayseri Basketbol-Bursa Ant Spor

Bodrum Basketbol-Beşiktaş

Emlak Konut-ÇBK Mersin

NOT:

Nesibe Aydın haftayı BAY geçecek.