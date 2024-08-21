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Fikstür çekildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’de yeni sezonun fikstürü dün çekildi. 4 Ekim Cuma günü başlayacak 2024-25 sezonunda ilk kez play-in formatı uygulanacak

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Fikstür çekildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü dün belli oldu. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki fikstür çekimine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve kulüpler katıldı. 16 takımlı lig, 4 Ekim'de başlayacak ve normal sezon 19 Mayıs'ta bitecek. İlk 6'daki takımlar play-off oynayacak. İlk kez play-in formatı uygulanacak. Play-off'a kalacak son 2 ekip; normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Normal sezonu son 2 sırada bitiren ekipler küme düşecek.

TÜRK OYUNCULAR İÇİN

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, fikstür çekiminde konuştu. Türkoğlu, "İnanıyorum ki sezon sonuna kadar herkesin daha fazla heyecan duyacağı bir süreç olacak. Bu heyecan, ligin kalitesi, görünürlüğü ve daha çok maç oynanması anlamında önemli olacak. Kulüplerle yaptığımız istişare sonucunda Türk oyuncuların daha fazla süre bulması anlamında bir format tercih ettik. 4+3 yabancı fazlası olarak düşünülüyor ama amacımız Türk sporcularının daha fazla süre alması" dedi.

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