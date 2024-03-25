Haberler Basketbol ÇBK Mersin 85-76 OGM Ormanspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) ÇBK Mersin yarı finalde!

ÇBK Mersin 85-76 OGM Ormanspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) ÇBK Mersin yarı finalde!

Son dakika spor haberleri... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin evinde OGM Ormanspor'u 85-76 yendi ve seride 2-0 geçerek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 15:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÇBK Mersin 85-76 OGM Ormanspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) ÇBK Mersin yarı finalde!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 85-76 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Mersin temsilcisi ilk maçta rakibini deplasmanda 80-75 mağlup etmişti.

Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 15, Mabrey 22, Holingsvorth, Copper 26, Kiss 12, Derin Yaya, Sinem Ataş 5

OGM Ormanspor: Sutton 20, Doğa Adıcan 1, Gökşen Fitik 6, Onyenwere 26, Esra Ural Topuz 6, Katanic 13, Banu Şimşek 4

1. Periyot: 19-19

Devre: 42-38 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 61-55 (ÇBK Mersin lehine)

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve anlaşma sağlandı! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine geliyor...
Başkan Erdoğan'dan CHP ve DEM'e gönderme: Talimat Kandil'den uygulama İstanbul ve Ankara'da! | Emeklilere mesaj | TOKAT MİTİNGİ
Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer...
Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes'ten anlamlı kampanya!
G.Saray Ekmas uzatmalarda mağlup!
Az önce deprem mi oldu? 25 Mart AFAD, Kandilli son depremler listesi
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi 15:14
Ümit Milli Takım İtalya maçına hazır! Ümit Milli Takım İtalya maçına hazır! 15:12
Rakamlar dudak uçuklattı! İşte en fazla maaşı veren kulüpler Rakamlar dudak uçuklattı! İşte en fazla maaşı veren kulüpler 14:57
Fenerbahçe milli arada hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe milli arada hazırlıklarını sürdürdü 14:55
İspanya - Brezilya maçı ne zaman? İspanya - Brezilya maçı ne zaman? 14:53
İşte Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı! İşte Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı! 14:38
Daha Eski
Wanda Nara'dan Icardi itirafı! Wanda Nara'dan Icardi itirafı! 14:16
Fransa - Şili maçı ne zaman? Fransa - Şili maçı ne zaman? 14:14
Bizim Çocuklar Avusturya'ya hazır! Bizim Çocuklar Avusturya'ya hazır! 14:08
Ukrayna - İzlanda maçı ne zaman? Ukrayna - İzlanda maçı ne zaman? 14:07
Anadolu Efes'ten anlamlı kampanya! Anadolu Efes'ten anlamlı kampanya! 13:59
Galler - Polonya maçı ne zaman? Galler - Polonya maçı ne zaman? 13:55