ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde programı belli oldu!

Ligde normal sezonun sona ermesiyle play-off heyecanı yaşanacak. Play-off çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşan takım, adını yarı finale yazdıracak.
Yarı finallerde Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ/Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın/OGM Ormanspor-ÇBK Mersin eşleşmelerinin galipleri karşılaşacak.
Play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:
23 MART CUMARTESİ:
14.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)
17.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kocaeli Atatürk)
25 MART PAZARTESİ:
13.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Edip Buran)
14.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA (TOBB ETÜ)
15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)
17.30 BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)
27 MART ÇARŞAMBA (GEREKİRSE):
OGM Ormanspor-ÇBK Mersin
Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ
Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring