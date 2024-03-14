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Beşiktaş Dusan Alimpijevic ile küllerinden doğdu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Geçtiğimiz sezon küme düşme hattında yer alan Beşiktaş Emlakjet, bu sezon bambaşka bir tablo çiziyor. Dusan Alimpijevic'in takımın başına geçmesinin ardından bambaşka bir çehreye bürünen siyah-beyazlılar, EuroCup çeyrek finalinde Hapoel Tel Aviv'i 21 sayıdan geri gelerek yarı finale yüksemeyi başardı. (BJK spor haberi)

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:02
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Beşiktaş Dusan Alimpijevic ile küllerinden doğdu

Geçtiğimiz sezon küme düşme hattında yer alan Beşiktaş, basketbolda adeta şaha kalktı.

2023 / 24 sezonunun başında Bursaspor'un yatırımını geri çekmesiyle takımdan ayrılma kararı alan Sırp koç Dusan Alimpijevic, şube yöneticisi Nedim Yücel'le birlikte Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Takım büyük bir değişimden geçerken Türk rotasyonu Yiğit Arslan, Berkan Durmaz, Berk Uğurlu gibi önemli isimlerle güçlendi. Yabancı oyuncu seçiminde de isabetli kararlar alan siyah beyazlılar oyun kurucuları Derek Needham ile Jonah Mathews önderliğinde ligde ve Avrupa'da çok iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş, en önemli hedef olan Avrupa'da yarı finale kadar yükseldi.

Normal sezonda kupanın favorilerinden Paris Basketbol'un yenilmezlik serisine son veren Beşiktaş, geçtiğimiz hafta son şampiyon Gran Canaria'yı kupanın dışına itmişti. Siyah beyazlılar, son olarak ise yine ligde iki kez mağlup olduğu Hapoel Tel Aviv karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Temsilcimiz, İsrail ekibini 21 sayı farktan geri dönerek mağlup etti ve EuroCup'ta yarı finale yükseldi.

ADIM ADIM EUROLEAGUE'E

Hürriyet'in derlerdiği haberde, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın başına sezon başında getirilen Dusan Alimpijevic, gösterdiği performansla EuroLeague'e de göz kırpıyor.

Alimpijevic, Bursaspor'un final oynadığı 2021-2022 sezonunda 7Days Avrupa Kupası'nın "En değerli başantrenörü" unvanına layık görülmüştü.

O dönem de tek maç usulü oynanan ligde çok önemli galibiyetlere imza atan genç koç, başarısını Beşiktaş ile de sürdürüyor.

Hapoel karşısındaki galibiyetten "Bu maçın ikinci yarısı benim kariyerimdeki en iyi anlardan biriydi. İkinci yarı gerçekten çok özeldi. Oyunumuzun temel noktalarını hatırladık. Bizim temel noktamız agresif olmak. Üçüncü çeyrekte de bunu uyguladık. Çok özel oyuncularla çalışıyorum. Onlarla gurur duyuyorum." ifadeleriyle söz eden Alimpijevic, kupayı bu kez kazanıp Beşiktaş ile Euroleague macerasına yelken açma amacında.

Bilindiği gibi Eurocup şampiyonu olan takım, direkt olarak EuroLeague'e katılabiliyor.

RAKİP FRANSIZ EKİBİ JL BOURG

EuroCup'ta Hapoel Tel Aviv karşısında 21 sayıdan dönerek 89-94 kazanan ve yarı finale yükselen temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet'ın rakibi de belli oldu.

Hapoel Tel Aviv karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan ve tarihinde ilk kez EuroCup'ta yarı finale çıkan Beşiktaş Emlakjet yarı finalde Fransız ekibi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ LİGDE DE İDDİALI

Siyah beyazlılar, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde de iddiasını sürdürüyor. 22 maç sonunda 39 puan toplayan Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından üçüncü sırada bulunuyor.

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