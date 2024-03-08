Basketbol Süper Ligi 22. hafta programı açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 ligde oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın: (9MART)

13.00 Reeder Samsunspor-Türk Telekom (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Muradiye)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Galatasaray Ekmas-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

10 Mart Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (Tofaş)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Çağdaş Bodrumspor (BJK Emlakjet)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor İnfo Yatırım (Ülker)

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 Emlak Konut-Nesibe Aydın (Başakşehir)

14.30 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Bursa Uludağ Basketbol (Servet Tazegül)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

10 Mart Pazar:

13.30 Beşiktaş-Botaş (BJK Emlakjet)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

15.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-OGM Ormanspor (Iğdır Kazım Karabekir)

17.00 Finalspor-Esenler Erokspor (Naim Süleymanoğlu)

Yarın:

18.15 Kapaklıspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

10 Mart Pazar:

14.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.45 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Semt77 Yalovaspor (TOBB ETÜ)

17.30 Konyaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)

19.00 Pizza Lazza Haremspor-Sigortam Net (Şehit Mustafa Özel)

11 Mart Pazartesi:

17.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

20.00 Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol (Çayırova)