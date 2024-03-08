Basketbol Süper Ligi 22. hafta programı açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 ligde oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:
BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın: (9MART)
13.00 Reeder Samsunspor-Türk Telekom (Mustafa Dağıstanlı)
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Muradiye)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)
20.30 Galatasaray Ekmas-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
10 Mart Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (Tofaş)
18.00 Beşiktaş Emlakjet-Çağdaş Bodrumspor (BJK Emlakjet)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor İnfo Yatırım (Ülker)
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
14.00 Emlak Konut-Nesibe Aydın (Başakşehir)
14.30 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Bursa Uludağ Basketbol (Servet Tazegül)
15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
10 Mart Pazar:
13.30 Beşiktaş-Botaş (BJK Emlakjet)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
16.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
Bugün:
15.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-OGM Ormanspor (Iğdır Kazım Karabekir)
17.00 Finalspor-Esenler Erokspor (Naim Süleymanoğlu)
Yarın:
18.15 Kapaklıspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
10 Mart Pazar:
14.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.45 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Semt77 Yalovaspor (TOBB ETÜ)
17.30 Konyaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)
19.00 Pizza Lazza Haremspor-Sigortam Net (Şehit Mustafa Özel)
11 Mart Pazartesi:
17.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)
20.00 Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol (Çayırova)