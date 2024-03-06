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Cholet Basket: 77-74 TOFAŞ (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 4’üncü haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Cholet Basket’e 77-74 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Cholet Basket gruptaki 2’nci galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 2’nci yenilgisini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 00:30
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Cholet Basket: 77-74 TOFAŞ (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Cholet Basket ekibine 77-74 yenildi.

Cholet kasabasındaki La Meilleraie Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 13-7 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 34-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Cholet Basket, final periyoduna 57-44 önde girdi. Son çeyrekte skorer bir performans sergileyen TOFAŞ, maça ortak oldu ve bitime 39 saniye kala 74-74 eşitliği yakaladı. Fransa temsilcisi, son saniyelerde bulduğu sayılarla mücadeleden 77-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Cholet Basket ikinci galibiyetini aldı. TOFAŞ ise ikinci yenilgisini yaşadı.

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