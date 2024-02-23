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Fenerbahçe'nin milli basketbolcusu Sevgi Uzun WNBA'de forma giyecek

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Sevgi Uzun, 2024 yazında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) forma giyecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 20:17
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Fenerbahçe'nin milli basketbolcusu Sevgi Uzun WNBA'de forma giyecek

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen milli basketbolcu Sevgi Uzun, 2024 yazında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) forma giyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten "Heyecanını paylaşıyoruz Sevgi!" başlığıyla yayımlanan destek mesajında, "Kalbimiz seninle! Başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings forması ile mücadele edecek. Sevgi, WNBA'de forma giyen ikinci Türk oyuncu ünvanının da sahibi olacak. WNBA'de ülkemizi ve Fenerbahçe'mizi temsil edecek Sevgi Uzun'a başarılar diliyoruz." denildi.

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