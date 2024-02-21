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"Savaşacağız"
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası için iddialı konuştu. Turnuvaya katılacaklarına inandığını belirten Ataman, "Madalya için savaşan bir takım olabiliriz. Bu gücümüz var. Bunu kullanmamız lazım. NBA'deki oyuncularımızın yokluğunda bu maçları en iyi şekilde geçmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. B Grubu'nda ilk iki maçında yarın İtalya ve 25 Şubat'ta İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, daha sonra ise Kasım ayında sahneye çıkacak.
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