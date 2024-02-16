Haberler Basketbol Anadolu Efes 81-77 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes 81-77 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, ING Türkiye Kupası yarı finalinde Pınar Karşıyaka'yı 81-77 mağlup ederek finale yükseldi. Anadolu Efes'te yıldız basketbolcu Shane Larkin 21 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 20:23
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Anadolu Efes 81-77 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek, finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Anadolu Efes, hızlı hücumlar ve faullerden doğan serbest atışlarla önde götürdüğü ilk çeyreği 23-16 galip tamamladı.

Farkı kapatmak isteyen Pınar Karşıyaka, sert savunmayla devrenin bitimine 6,5 dakika kala üstünlüğü ele geçirdi: (24-23). Ancak Anadolu Efes, bulduğu kritik 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 36-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, hızlı hücumlarla devrenin bitimine 5 dakika kala öne geçti: (49-45). Anadolu Efes ise faullerden doğan serbest atışlardan bulduğu basketlerle skora ortak oldu. Pota altındaki sert savunmayla rakibin sayı üretmesine engel olan mavi-beyazlılar, 3. periyodu da 57-56 önde geçti.

Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı bir ara 9 sayıya (67-58) kadar çıkardı. Geriye kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına engel olan Anadolu Efes, mücadeleyi 81-77 kazandı.

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