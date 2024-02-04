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Kara kartal kanatlandı

Beşiktaş, deplasmanda Merkezefendi'yi 83-73 devirdi. Berk Uğurlu attığı 20 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Kara kartal kanatlandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19.haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Merkezefendi'yi 83-73 mağlup etti. İlk periyottan itibaren maçta ekili olan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 19-13, ikinci çeyreği ise 41-33 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün olan taraf Kara Kartal'dı. 70-50'yle son bölüme giren Beşiktaş, bu periyotta kendini fazla yormadı ve 10 sayı farkla maçı kazandı. 20 sayı atan Berk Uğurlu galibiyetin baş mimarı oldu. En skorer isim ise 27 sayıyla Merkezefendi'den Mason oldu. Beşiktaş, Galatasaray mağlubiyetinin ardından çıktığı 6 maçı da kazanmayı başardı.

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