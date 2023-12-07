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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ergin Ataman ile görüştü

Atina'da temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip ErdoğanPanathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile bir araya geldi. Erdoğan ile Ataman arasında geçen görüşmeyle ilgili tecrübeli başantrenörden açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 22:17 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 23:35
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ergin Ataman ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı kapsamında Atina'da temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyaretinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile de görüşerek bir süre sohbet etti.

ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve basketbolun gelişimi üzerine konuştuklarını söyledi.

Ataman, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için geldiği Yunanistan'da Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan ile buluştu.

Deneyimli başantrenör, buluşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet ettik. Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve Türk basketbolunun gelişimi üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisiyle bir araya gelmekten mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Ataman, sosyal medyada yer alan ve buluşmada Başkan Erdoğan'a "Panathinaikos'a yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye geldim" ifadesini kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Tamamen yalan. Hayal ürünü. Böyle haberlere itibar edilmemeli. Cumhurbaşkanımız ile Türk-Yunan dostluğu ve basketbol üzerine konuştuk." diye görüş belirtti.

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