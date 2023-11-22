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Bahçeşehir Koleji 103-68 KK Mornar (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, ilk tur D Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ın KK Mornar takımını 103-68 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 21:41
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Bahçeşehir Koleji 103-68 KK Mornar (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, ilk tur D Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ın KK Mornar takımını 103-68 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla birlikte grubunu lider tamamladı ve ikinci tura yükseldi.

- Bahçeşehir Koleji: 103 - KK Mornar: 68

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Lukasz Ankowski (Polonya), Alexandre Maret (Fransa)

Bahçeşehir Koleji: Taylor 6, Muhammed Baygül 7, Scrubb 3, Cavanaugh 15, Boutsiele 8, Arca Tülüoğlu 9, Can Maxim Mutaf 15, Berkay Candan 6, Hadi Özdemir 7, Ahmet Safa Yılmaz 3, Egemen Güven 12, Bouteille 12

KK Mornar: Murray 10, Boykins 3, Starovlah, Radetic 3, Gavrilovic 12, Jovanovic 10, Kovacevic 9, Lewis 6, Mikovic 10, Pekovic 5

1. periyot: 28-7

Devre: 52-29

3. periyot: 85-48

Beş faulle çıkan: 33.51 Marcus Lewis (KK Mornar)

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