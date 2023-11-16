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SIG Strasbourg - Pınar Karşıyaka: 80-65 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin normal sezonundaki üçüncü maçında E grubundaki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı SIG Strasbourg’a 80-65 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 10:08 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 10:10
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SIG Strasbourg - Pınar Karşıyaka: 80-65 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı SIG Strasbourg'a 80-65 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Pınar Karşıyaka, E grubundaki üçüncü maçında ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşıyaka maçın ilk 7 dakikasında yalnız Furkan'ın serbest atışıyla tek sayı bulabildi. Ev sahibi Strasbourg, temsilcimizin tutuk kaldığı bu bölümde 18-1'lik seri yakalayıp öne geçmeyi başardı. Carey, McCollum ve Hilliard'la üst üste 9 sayı bulan Kaf-Kaf farkı eritmeye başladı. McCollum'un son saniye üçlüğüyle ilk periyot 25-17 sonuçlandı. İkinci periyodun başında temsilcimiz skoru 34-32'ye getirip farkı 2 sayıya kadar indirdi. Bu dakikadan sonra 12'ye 2'lik seri yakalayan Strasbourg, soyunma odasına Karşıyaka'nın 10 sayı önünde 44-34 önde girdi. Yeşil-kırmızılıların farkı eritme çabalarının sonuçsuz kaldığı üçüncü periyot 64-49 bitti. Pınar Karşıyaka son periyoda Thomas ve Furkan'ın sayılarıyla başlayıp tekrar umutlansa da ardından üst üste hücumlardan boş dönünce mücadele 80-65 Strasbourg'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşıyaka'da Asbaşkan İlker Ergüllü, Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu ve şube yönetimi de Fransa deplasmanında takımın yanında yer aldı. Rhenus Sport Arena'da oynanan karşılaşmada Karşıyaka'yı ülkemizin Strazburg Başkonsolosu Bekir Sarp Erzi de yalnız bırakmadı. İzmir'den, Fransa'dan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden maça gelen yaklaşık 150 yeşil-kırmızılı taraftar da temsilcimize destek verdi.

Maçın ardından E Grubu'nda oynanan 3 maçta 2 galibiyette alan Karşıyaka, bu skorla liderliği 3'te 3 yapan rakibi SIG Strasbourg'a kaptırdı. Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki 4'üncü maçında 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da yine SIG Strasbourg'u ağırlyacak.

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