Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko'da İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu İsmet Akpınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 14:07
Fenerbahçe Beko'da İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz İsmet Akpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı İsmet Akpınar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

DİĞER
Nurgül Yeşilçay'a sette kardeş sürprizi! "Benziyor muyuz?" diye soran Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!
Seda Sayan kendisinden küçük eşi Çağlar Ökten'in yaş gününü bakın nasıl kutladı! Görenler şaşkına döndü Kadırgalı öyle bir pasta yaptırdı ki...
Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..."
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes Elijah Bryant ile sözleşme uzattı!
Şampiyon Sertaç
CUMA HUTBESİ | 23 Haziran Cuma
Son dakika Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
Merkez Bankası faiz kararı son dakika!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman Fenerbahçe'den transfer yaptı! Ergin Ataman Fenerbahçe'den transfer yaptı! 15:13
TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! 15:04
Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..." Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..." 14:55
G.Saray Başkanı Özbek'ten transfer sözleri! G.Saray Başkanı Özbek'ten transfer sözleri! 14:38
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Icardi ve Jesus eleştirisi! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Icardi ve Jesus eleştirisi! 14:31
TFF yönetimi ibra edildi TFF yönetimi ibra edildi 14:11
Daha Eski
Süper Lig ekipleri istiyordu! Flaş karar Süper Lig ekipleri istiyordu! Flaş karar 11:51
Neftçi Bakü ile görüşmüştü! Sonuç... Neftçi Bakü ile görüşmüştü! Sonuç... 12:04
Anadolu Efes Elijah Bryant ile sözleşme uzattı! Anadolu Efes Elijah Bryant ile sözleşme uzattı! 12:05
F.Bahçe'ye müjde! Kartal sonrası imzayı atıyor F.Bahçe'ye müjde! Kartal sonrası imzayı atıyor 12:32
Juventus'tan Di Maria'ya teşekkür Juventus'tan Di Maria'ya teşekkür 12:39
Merih'ten sürpriz transfer! Avrupa devi... Merih'ten sürpriz transfer! Avrupa devi... 12:43