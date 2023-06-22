Fenerbahçe Beko'da İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz İsmet Akpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı İsmet Akpınar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.
İsmet Akpınar'a teşekkürlerimizle!
Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 ve 2022-23 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz İsmet Akpınar ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı İsmet Akpınar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine… pic.twitter.com/Hax6O5tslI
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 22, 2023