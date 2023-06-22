Fenerbahçe Beko'da İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz İsmet Akpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı İsmet Akpınar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.