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Derbide zafer Efes'in

Anadolu Efes, bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 3 maçta mağlup edemediği Fenerbahçe Beko'yu 96-91'le devirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Derbide zafer Efes'in
Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 96-91 mağlup ederek bu sezon lig ve EuroLeague'deki toplam 3 maçta yenemediği rakibine karşı bu sezon içerisindeki ilk galibiyetini aldı. Başa baş geçen ilk periyot 28-28 berabere bitti. Fenerbahçe devreyi 49-47 önde girmeyi başardı. İkinci yarı da kıran kırana geçti. Clyburn'un son bölümdeki üçlükleriyle üçüncü çeyrek 75-72 Efes lehine bitti. Çeyreğin son bölümünde sakatlanan Metecan Birsen ve Micic, oyundan çıktı. Son çeyrekte farkın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, salondan 96-91 galip ayrılmayı başardı.
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