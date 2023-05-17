Derbide zafer Efes'in

BasketbolSüper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 96-91 mağlup ederek bu sezon lig ve EuroLeague'deki toplam 3 maçta yenemediği rakibine karşı bu sezon içerisindeki ilk galibiyetini aldı. Başa baş geçen ilk periyot 28-28 berabere bitti. Fenerbahçe devreyi 49-47 önde girmeyi başardı. İkinci yarı da kıran kırana geçti. Clyburn'un son bölümdeki üçlükleriyle üçüncü çeyrek 75-72 Efes lehine bitti. Çeyreğin son bölümünde sakatlanan Metecan Birsen ve Micic, oyundan çıktı. Son çeyrekte farkın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, salondan 96-91 galip ayrılmayı başardı.