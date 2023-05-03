Gran Canaria - Türk Telekom maçı CANLI İZLE

7DAYS EuroCup'ta 2022-23 sezonu, final karşılaşmasıyla birlikte sona eriyor. Temsilcimiz Türk Telekom, şampiyonluk için zorlu Gran Canaria deplasmanına çıkıyor.

Temsilcimiz, kazandığı takdirde hem şampiyonluğa, hem de EuroLeague biletine ulaşacak. Bu kritik mücadele, saat 22.00'de başladı ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor. Gran Canaria'nın evi Gran Canaria Arena'da oynanacak olan müsabakanın hakem üçlüsü ise Sasa Pukl, Rain Peerandi ve Adar Peer olacak.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK SONUCU: Gran Canaria 29-23 Türk Telekom

İLK YARI SONUCU: Gran Canaria 50-33 Türk Telekom

EuroCup normal sezonunu B grubunda; 13 galibiyet, 5 yenilgiyle tamamlayan temsilcimiz Türk Telekom, grubu finaldeki rakibi Gran Canaria'nın ardından ikinci sırada bitirerek Son 16 biletini almıştı.

Son 16'da Brescia'yı konuk eden Türk Telekom, maçı 77-69'la kazanmış ve adını çeyrek finale yazdıran takım olmuştu. Çeyrek finalde ise bu sefer evinde Alman ekibi Ratiopharm Ulm'ü konuk eden Erdem Can'ın ekibi, son periyottaki müthiş performansıyla sahadan 86-76 galip ayrılmış ve yarı final biletini cebine koymuştu.

Yarı finalde ise Prometey deplasmanına çıkan Türk Telekom, kıran kırana geçen son anların ardından maçı 74-76 kazanmış ve adını finale yazdırmıştı.

Temsilcimizde geçen hafta oynanan yarı final maçında 16 sayı, 8 ribaund ve 22 verimlilik puanına ulaşan Axel Bouteille, yarı finallerin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Gran Canaria ve Türk Telekom, normal sezonda 2 kez kozlarını paylaştı. Temsilcimizi deplasmanda 81-88, iç sahadaki maçta ise 89-79 mağlup eden Gran Canaria, 2 maçtan da sahadan galibiyet ile ayrılmayı başarmıştı.

Türk Telekom'da şu ana kadar oynanan 20 maçta Axel Bouteille 17.9 sayı – 4.6 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile öne çıkarken Jerian Grant de 14.6 sayı – 3.1 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları ile oynuyor. İki oyuncunun ardından ise Tyrique Jones 12.6 sayı – 7.4 ribaund ve 1.1 asist rakamları ile mücadele ediyor.

Temsilcimiz Türk Telekom'la birlikte normal sezonun B grubunda yer alan Gran Canaria, 15 galibiyet ve 3 yenilgiyle grubu lider tamamladı.

Son 16'da temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor'la kozlarını paylaşan Kanarya Adaları ekibi, maçı 72-66 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Paris Basketball'u konuk eden Gran Canaria, sahadan 104-74 gibi çok farklı bir skorla galip ayrılarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde ise İspanya Ligi'ndeki rakibi Joventut Badalona'yı ağırlayan Jaka Lakovic'in ekibi, kıran kırana geçen maçı 89-86 kazandı ve finalde Türk Telekom'un rakibi oldu.

Jaka Lakovic yönetimindeki Gran Canaria'da bu sezon 11.4 sayı, 3.7 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları ile mücadele eden John Shurna, takımının en dikkat çekici ismi konumunda.

10.4 sayı, 2.4 asist ortalamalarıyla oynayan AJ Slaughter ve 9.9 sayı, 4.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele eden Damien Inglis, kadronun öne çıkan diğer isimleri konumundalar.

Ayrıca Kanarya Adaları ekibinin forması giyen milli oyuncumuz David Mutaf, bu sezon süre aldığı 11 EuroCup maçında 5.9 sayı ve 0.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.