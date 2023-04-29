Dev heyecan

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son 4 haftasında play-off ve düşme hattında önemli maçlar var. Normal sezonun bitiminde ilk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 sıradaki ekibin düşeceği ligde Türk Telekom, F.Bahçe Beko'nun bir galibiyet önünde liderliğini sürdürüyor. Başkent temsilcisi, 4 haftada 3 galibiyet alsa bile sezonu ilk sırada bitirecek.



YOĞUN BİR MÜCADELE

Üçüncü Pınar Karşıyaka da kalan 4 maçının 3'ünü kayıpsız geçerse Efes'in önünde üçüncü sırada yer alacak. Beşinci durumdaki 16 galibiyetli Frutti Extra Bursaspor'un da play-off'u garantilediği son 4 haftaya 13 galibiyete sahip Darüşşafaka Lassa da play-off için iddialı durumda giriyor. Play-off'ta son 2 sıra için yoğun bir mücadele yaşanıyor.



DÜŞME HATTI

Potada düşme hattındaki 7 galibiyetli AYOS Konyaspor ve 8 galibiyete sahip Beşiktaş Emlakjet'in hemen üzerinde 9 galibiyeti bulunan Gaziantep yer alıyor. Play-off'a kalma şansı süren Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Manisa BB'nin düşme hattına gerileme ihtimali de bulunuyor.