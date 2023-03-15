Haberler Basketbol Frutti Extra Bursaspor 73-89 Umana Reyer Venice (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frutti Extra Bursaspor 73-89 Umana Reyer Venice (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, sahasında İtalyan ekibi Umana Reyer Venice takımına 89-73 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 22:54
Frutti Extra Bursaspor 73-89 Umana Reyer Venice (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 16'ncı hafta mücadelesinde A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İtalya ekibi Umana Reyer Venice'yi konuk etti. Karşılaşmada konuk ekibin 98-73'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Maça iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor pota altında Derek Needham, Onuralp Bitim ve Zach Auguste ile etkili oldu. Konuk takımda Mitchell Watt ve Derek Willis ile cevap verse de ilk periyot Bursaspor'un 29-24'lük üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta özellikle Jayson Granger ile etkili olan konuk ekip, karşılaşmada 33-32 öne geçti. Periyotun bitmesine 5 dakika kala taraftarın desteğini arkasına alan Frutti Extra Bursaspor Onuralp Bitim ve Derek Needham ile etkili olarak devreyi 47-45 önde kapattı.

3'üncü periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. İtalya ekibinde Jordan Parks'ın sayılarına Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ile cevap verdi. 3'üncü çeyrekte bitime 4 dakika kala Umana Reyer Venice'de Jordan Parks attığı 3'lükle skoru 62-57'ye getirdi. Bu süreden sonra taraftarın desteğiyle tekrar toparlanan Frutti Extra Bursaspor bu periyodu da 64-63 önde bitirdi.

Son çeyreğe etkili başlayan konuk takım oldu. İtalya ekibi art arda bulduğu üçlüklerle bitime 3 dakika kala skoru 72-66'ya getirdi. Özellikle savunmada başarılı olan konuk takım ribauntlarda da etkili olunca bitime yaklaşık 1 dakika kala farkı çift haneye çıkardı: 73-84. Bu süreden sonra Ev sahibinin direnci kırılınca maç konuk ekibin 89-73'lük üstünlüğüyle sona erdi. Frutti Extra Bursaspor'da Onuralp Bitim'in 23 sayılık performansı kazanmaya yetmezken, konuk takımda Michael Bramos 24 sayılık katkıyla galibiyette başrol oynadı.

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