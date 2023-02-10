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Cleveland unutmadı

Türkiye'de meydana gelen acı depremler dünyada yankı bulmaya devam ediyor. NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers da depremzedeleri unutmadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Cleveland unutmadı
Türkiye'de meydana gelen acı depremler dünyada yankı bulmaya devam ediyor. NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers da depremzedeleri unutmadı. Milli basketbolcunun takımının, Detroit Pistons'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı. Ardından salonda Cedi Osman'ın yardım çağrısında bulunduğu video paylaşıldı. Cedi, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle" dedi.
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