Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLIMPIA MILANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı 24 Kasım Perşembe saat 22.30'da başlayacak. Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.