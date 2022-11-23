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Fenerbahçe Beko EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında

Son dakika Fenerbahçe haberleri: THY EuroLeague'deki lider konumda bulunan temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına konuk olacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:38
Fenerbahçe Beko EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, perşembe günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.30'da başlayacak.

Sezona Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 9 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 8 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

Ev sahibi EA7 Emporio Armani Milan ise 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.


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