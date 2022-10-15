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Çankaya Üniversitesi - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62 - 76

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Çankaya Üniversitesi'ni devirmeyi başardı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:09
Çankaya Üniversitesi - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62 - 76

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-62 yendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde ikinci maçını da kazanırken, Çankaya Üniversitesi ikinci müsabakasında da galibiyetle tanışamadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Eyyüp Ayhan, Burak Aktaş

Çankaya Üniversitesi: White 8, Melike Yalçınkaya 5, Melike Tuğba Oral 9, Harris 21, Turner 8, İdil Türk 11, Gülse Uğur, Nilay Aydoğan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 4, Pelin Derya Bilgiç 10, Nacickaite 31, Jurjane 14, Coates 6, Merve Uygül 3, Meltem Yıldızhan 8

1. Periyot: 21-15

Devre: 43-37

3. Periyot: 54-60

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