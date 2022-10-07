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Manisa BŞB - Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ikinci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Karşılaşma Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 22:15
Manisa BŞB - Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ikinci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'ı mağlup etti. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip ilk periyotu 22-13 önde tamamlarken, ilk yarı ise ev sahibi ekibin 6 farkla 39-33 üstünlüğüyle sona erdi. 3'üncü periyotta Beşiktaş; Brown, Orelık ve Mccormack'ın sayılarıyla ilk defa öne geçerek, periyodu 53-56 tamamlandı. Maç ev sahibi ekibin 73-66 üstünlüğüyle sona erdi. Manisa BŞB'de Anosıke 17, Cruz 17, Michalak ve Roberson 11'er sayıyla yıldızlaştı.

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