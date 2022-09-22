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Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Pınar Cup

Pınar Cup'ta heyecan başlıyor. Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 12:30
Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Pınar Cup

Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, Pınar Cup'ta karşı karşıya gelecek. Hazırlık turnuvasında maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da Pınar Karşıyaka Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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