Pınar Karşıyaka Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas'ı kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka, 32 yaşındaki Litvanyalı uzun forvet Mindaugas Kuzminskas'ı kadrosuna kattı.



Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bir transferi daha bitirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Zenit Petersburg forması giyen Litvanyalı uzun forvet Mindaugas Kuzminskas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, 32 yaşındaki oyuncuya "Hoş geldin" diyerek başarılar diledi.



Kariyerinde; New York Knicks, Zalgiris Kaunas, Unicaja Malaga, Olimpia Milano, Olympiakos, Lokomotiv Kuban ve Zenit Petersburg formaları giyen Kuzminskas, Litvanya Milli Takımı'nın da formasını terletirken, 2013 ve 2015 yıllarında milli formayla EuroBasket'te gümüş madalya kazanma başarısı göstermişti. Geçtiğimiz sezon Zenit St. Petersburg formasıyla toplam 29 karşılaşmada süre bulan 2.06'lık Kuzminskas, maç başına 7.7 sayı ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.