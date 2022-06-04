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Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı CANLI İZLE

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray, play-off yarı final 5. ve son maçında karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes Galatasaray Nef maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 19:20
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı CANLI İZLE

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, 5. maçta karşı karşıya geliyor.

ANADOLU EFES-G.SARAY NEF MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı.Karşılaşma TRT Spor Yıldız ve Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

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