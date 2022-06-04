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Anadolu Efes - Galatasaray Nef: 104-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5. ve son maçında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup etti. Seriyi 3-2 kazanan lacivert-beyazlılar, adını finale yazdırdı ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 20:48 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 20:53
Anadolu Efes - Galatasaray Nef: 104-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı final serisi 5. ve son maçında karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nnda oynanan mücadeleden 104-77 galip ayrılan Anadolu Efes, seriyi 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

DEV FİNAL: F.BAHÇE BEKO - A. EFES

Yarı finalde G.Saray'ı eleyen Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, final serisinde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride saha avantajı F.Bahçe'de bulunuyor. İlk maç 7 Haziran Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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