Anadolu Efes - Galatasaray Nef: 104-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı final serisi 5. ve son maçında karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nnda oynanan mücadeleden 104-77 galip ayrılan Anadolu Efes, seriyi 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

DEV FİNAL: F.BAHÇE BEKO - A. EFES

Yarı finalde G.Saray'ı eleyen Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, final serisinde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride saha avantajı F.Bahçe'de bulunuyor. İlk maç 7 Haziran Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.