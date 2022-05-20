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Real Madrid'li Vincent Poirier'den açıklama: Bir savaşımız daha var

Real Madrid'li Vincent Poirier'den, Anadolu Efes maçıyla ilgili mikrofonlara konuştu. Madrid'li Fransız pivot, Anadolu Efes maçı öncesinde "bir savaşımız daha var" açıklamasında bulundu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 11:15
Real Madrid'li Vincent Poirier'den açıklama: Bir savaşımız daha var

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı eleyerek finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vincent Poirier, açıklamalarda bulundu.


Barcelona maçıyla ilgili konuşan Poirier, "Harika bir maçtı, büyük bir maçtı. Sonuna kadar savaştık. Kötü anlar yaşadık ama sonunda birlikte kaldık, odaklandık ve görevimizi tamamladık. Bir maçımız daha kaldı. Tabii ki çok mutluyuz ama henüz bitmedi" dedi.


Anadolu Efes ile oynayacakları final maçına da değinen Poirier, Anadolu Efes'in harika bir takım olduğunu söyleyerek, "Olympiacos'a karşı harika bir maç çıkarttılar. Odaklanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız. Bir savaşımız daha var" diyerek sözlerini noktaladı.

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