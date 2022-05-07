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ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, oynanan 4 maçla sona erdi. Bu 4 maçın ardından, play-off eşleşmeleri de netleşmiş oldu. Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor ile eşleşti. İşte tüm eşleşmeler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 22:00
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Günün açılış maçında Büyükçekmece'yi deplasmanda 96-88 mağlup eden Fenerbahçe Beko, normal sezonu lider olarak tamamladı. Akşam seansında aynı anda oynanan 3 maçta ise Pınar Karşıyaka deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 84-80, Frutti Extra Bursaspor kendi sahasında Gaziantep Basketbolu 85-82, Galatasaray Nef de deplasmanda Türk Telekom'u 97-67 mağlup etti.

Bu maçların ardından play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:
- (1) Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor (8)
- (2) Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka (7)
- (3) Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji (6)
- (4) Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol (5)

Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor eşleşmesinin galibi ile Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol eşleşmesinin galibi, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka eşleşmesinin kazananı ile Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananı ise diğer yarı final eşleşmesini oluşturacak.

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