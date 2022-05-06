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Nesibe Aydın - Fenerbahçe Safiport: 78-100

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Nesibe Aydın'ı deplasmanda 100-78 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 18:22
Nesibe Aydın - Fenerbahçe Safiport: 78-100

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Nesibe Aydın'ı deplasmanda 100-78 yenen Fenerbahçe Safiport, seride durumu 3-0'a getirerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Safiport'un finaldeki rakibi OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi serisinin galibi olacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alper Özgök, Fatih Güler, Mesut Öztürk

Nesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş, Snytsina 13, Thomas 11, Meltem Yıldızhan 13, Coates 25, Merve Uygül 6, Gülşah Duman Bıçakçı, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Nacickaite 6

Fenerbahçe Safiport: Şerife Alperi Onar 10, Mc Bride 17, Iagupova 19, Sabally 8, Stokes 4, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır 6, Williams 17, Olcay Çakır Turgut 12, Tuğçe Canıtez 5

1. Periyot: 22-30

Devre: 37-61

3. Periyot: 55-79

5 faulle oyundan çıkan: 34.53 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)

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