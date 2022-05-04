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Olympiakos-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Olympiakos, THY EuroLeague play-off çeyrek final 5. ve son maçında sahasında Monaco'yu konuk edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibinin belli olacağı mücadele Yunanistan'da oynanacak. Peki, Olympiakos-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar haberimizde...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 11:00
Olympiakos-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague çeyrek final maçında Olympiakos sahasında Monaco'yu konuk edecek. Peki Olympiakos-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Etabın 4. karşılaşmasında Monaco, Olympiakos'u 78-77'lik skorla yenmişti. Bu sonuçla, seri 2-2 gelmişti.

Bu serinin son ayağı ise Yunanistan'da oynanacak. Bu maçın kazananı Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibin olacak.

THY EuroLeague play-off turu 4. maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70 yenerek seride 3-1 yapan Anadolu Efes, Final Four'a yükselmişti.

OLYMPIAKOS-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Monaco maçı bu akşam 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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