Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hidayet Türkoğlu basketbol oynadı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile aynı takımda basketbol oynadı.
Türkoğlu, oynarken çekilen fotoğrafını paylaşıp, "Güne erkenden sporla başladık." notunu düştü.
Güne erkenden sporla başladık. 🏀⛹️♂️ #SporYapSağlıklıKal #SağlıklıYaşam@RTErdogan @ikalin1 @fahrettinaltun @ahmetcotuk @kasapoglu @varank @MehmetNuriErsoy @hamzayerlikaya pic.twitter.com/XgMP1vxXcW— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) September 28, 2021
Saray'daki açık sahada oynanan maçta Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Spor Bakanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.