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'daki 706. maçına çıkacak

Basketbol 'nin 20. haftasında yarın temsilcisi 'yi konuk edecek , kupalarındaki 706. mücadelesine çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:20
Anadolu Efes Avrupa'daki 706. maçına çıkacak

Basketbol 'nin 20. haftasında yarın temsilcisi 'yi konuk edecek , kupalarındaki 706. mücadelesine çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 458. maçını yarın oynayacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kupada bugüne kadar oynadığı 457 karşılaşmada 241 galibiyet ve 216 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Yarınki rakibi Khimki ile Avrupa kupalarında altı kez karşılaşan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı bu maçlarda dört galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibine 2 kez de mağlup oldu.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 105-77 kazanmıştı.

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