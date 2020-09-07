Johnathan Williams Galatasaray'da!

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2.06 boyunda olan oyuncu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor. 22 Mayıs 1995'te Memphis'te dünyaya gelen Johnathan Williams, 2019'da Washington Wizards ile çift yönlü kontrat imzalamıştı. Williams, play-off şansını kaybeden Wizards ile NBA fanusunda çıktığı maçlarla sezonu tamamladı.

KARŞIYAKA İDARE ETTİ

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına İstanbul'da çıkan Pınar Karşıyaka, İzmir'e 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle döndü. İlk sınavında Beşiktaş'ı Akatlar Spor Salonu'nda 79-67 mağlup eden Kaf-Kaf, ikinci maçta Darüşşafaka'ya 72-70 mağlup oldu. Gloria Cup'a katılacak kırmızı- yeşilliler, 9 Eylül'de F.Bahçe, 11 Eylül'de Türk Telekom-Kızılyıldız maçının galibiyle karşılaşacak. Karşıyakac 17 Eylül'de Petkim, 19'unda B.Çekmece ile maç yapacak.

PETKİM 3'TE 2 YAPTI

Ankara Turnuvası'na katılan Petkimspor, son maçta Gaziantep'İ 63-53 yendi. Petkimspor'da Wimbush 12, Dorukhan ve Ege 11'er sayı attı. Petkim, böylece turnuvadaki 3 maçta 2 galibiyet aldı.

ACELE ETMEYECEĞİZ

Barcelona'nın koçu Sarunas Jasikevicius, AS gazetesine açıklamalarda bulundu. Takımının transfer çalışmaları hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, "Takıma yeni birilerini ekleme konusunda endişelenmiyorum. Şu anda kadromuzda bulunan oyunculardan mutluyuz ve iyi bir iş çıkarıyoruz. Transfer hala devam ediyor ama bu konuda aceleci değiliz" dedi.