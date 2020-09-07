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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Galatasaray'da!

Johnathan Williams Galatasaray'da!

, transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak ABD'li oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. İşte basketbol dünyasında yaşanan son gelişmeler...

, ABD'li oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2.06 boyunda olan oyuncu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor. 22 Mayıs 1995'te Memphis'te dünyaya gelen Johnathan Williams, 2019'da ile çift yönlü kontrat imzalamıştı. Williams, play-off şansını kaybeden Wizards ile NBA fanusunda çıktığı maçlarla sezonu tamamladı.

KARŞIYAKA İDARE ETTİ
Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına İstanbul'da çıkan , İzmir'e 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle döndü. İlk sınavında Beşiktaş'ı Akatlar Spor Salonu'nda 79-67 mağlup eden Kaf-Kaf, ikinci maçta Darüşşafaka'ya 72-70 mağlup oldu. Gloria Cup'a katılacak kırmızı- yeşilliler, 9 Eylül'de F.Bahçe, 11 Eylül'de Türk Telekom-Kızılyıldız maçının galibiyle karşılaşacak. Karşıyakac 17 Eylül'de Petkim, 19'unda B.Çekmece ile maç yapacak.

PETKİM 3'TE 2 YAPTI
Ankara Turnuvası'na katılan Petkimspor, son maçta Gaziantep'İ 63-53 yendi. Petkimspor'da Wimbush 12, Dorukhan ve Ege 11'er sayı attı. Petkim, böylece turnuvadaki 3 maçta 2 galibiyet aldı.

ACELE ETMEYECEĞİZ
'nın koçu Sarunas Jasikevicius, AS gazetesine açıklamalarda bulundu. Takımının çalışmaları hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, "Takıma yeni birilerini ekleme konusunda endişelenmiyorum. Şu anda kadromuzda bulunan oyunculardan mutluyuz ve iyi bir iş çıkarıyoruz. Transfer hala devam ediyor ama bu konuda aceleci değiliz" dedi.

  1. 7.9.2020
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