Euroleague toplanıyor

Salgın nedeniyle ertelenen THY Euroleague ve Eurocup maçlarıyla ilgili bugün toplantı var. Euroleague yönetimi, bu iki kupanın devamıyla ilgili bugün 13.00'te telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirecek. Organizasyonların devamı ve geleceğiyle ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.