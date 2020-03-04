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04 Mart 2020, Çarşamba
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97 - 94 | MAÇ SONUCU

TOFAŞ 97 - 94 Morabanc Andorra | MAÇ SONUCU

, ULEB turundaki son maçında konuk ettiği İspanyol ekibi 'yı 97-94 mağlup etti. temsilcisi bu sonuçla H Grubu'nu 'nın ardından ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. TOFAŞ çeyrek finalde Yunan ekibi ile eşleşti.

ULEB turu 6. ve son haftasında H Grubu'nda , Andorra ekibi 'yı 97-94 yendi.

temsilcisi bu galibiyetle grubu İspanya ekibi 'nın ardından ikinci bitirerek, bir üst turda Yunanistan ekibi ile eşleşti.

Karşılıklı basketlerle başlayıp 3. dakikası 8-7 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle geçilen maçta, Musli ve Jelinak ile etkili olan Morabanc Andorra, 10-0'lık seriyle 6. dakikayı üstün geçti: 10-17. Başantrenör 'nin aldığı molayla oyuna baskılı ve disiplinli başlayan TOFAŞ, özellikle Brown'un dış atışlardan bulduğu sayılarla seriyi bozdu ve 9. dakikada skoru lehine çevirdiği (21-20) çeyreği konuk ekip karşısında 24-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Phillip ve ile sayılar bulmaya devam eden Bursa ekibi, 15-0'lık seriyle farkı 8'e çıkardı: 28-20. Muhsin Yaşar'ın pota altını domine etmesi, kısa oyuncuların da yüksek yüzdeyle dış atılar bulmasıyla oyunda iyice kontrolü ele alan TOFAŞ, seriyi 22-1'e getirerek 13. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 35-21. Farkın açılmasıyla daha rahat bir görünümle çeyrekte oynamaya devam eden mavi-yeşilliler, soyunma odasına 58-46 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Morabanc Andorra, Hannah ve Perez ikisiyle oyuna tekrar tutundu ve 12-0'lık seriyle 23. dakikada skoru 58-58 eşitledi. Pota altındaki üstünlüğünü bu çeyreğe de yansıtarak Muhsin Yaşar ile skor üreten TOFAŞ, adeta nefes alarak final periyotuna 75-66 önde gitti.

Son çeyrekte tecrübeli oyun kurucusu Mejia ile etkili olan TOFAŞ, konuk ekip bitime 12 saniye kala farkı 3'e indirse de seyirci desteğini de arkasına alarak maçtan 97-94 galip ayrıldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Piotr Pastusiak (Polonya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Ingus Baumanis (Letonya)

TOFAŞ: Berkan Durmaz, 2, Mejia 13, Lojeski 8, Williams 22, 12, White 3, Brown 13, Phillip 12, Muhsin Yaşar 12

MORABANC ANDORRA: Bandja 12, Massenat 5, Hannah 8, Walker 7, Musli 13, Perez 6, Llovet 8, Todorovic 14, Diagne 4, Colom, Jelinek 14, Senglin 3

1. PERİYOT: 24-20

DEVRE: 58-46

3. PERİYOT: 75-66

  1. 04.03.2020
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