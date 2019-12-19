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19 Aralık 2019, Perşembe
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Beko - | CANLI

Fenerbahçe Beko - Zenit | CANLI

Beko, 'nde Rus ekibi 'i konuk ediyor. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ve Panathinaikos'a yenilen sarı-lacivertliler 14 maçta aldığı 9 mağlubiyetle 15. sırada. 3 galibiyetli Zenit ise sıralamanın son sırasında. 20.45'te başlayan karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Euroleague'de zor günler geçiren Beko, Rus temsilcisi 'i konuk ediyor. 20.45'te başlayan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Stereten Radovic, Jakub Zamojski, Mario Majkic hakem üçlüsü yönetiyor. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR (anbean güncellenmektedir)

FENERBAHÇE BEKO-ZENIT

1. PERİYOT SONUCU: 20-18

2. PERİYOT OYNANIYOR: 27-20

'nde çift maç haftasında iki gün önce deplasmanda 'ın Panathinaikos takımına 81-78 mağlup olan sarı-lacivertliler, bir gün aradan sonra Zenit'i konuk ediyor.

Son 5 sezonda 'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 14 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi yaşadı. Zenit ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 3 galibiyet alırken, 11 müsabakada mağlup oldu.

FENERBAHÇE'NİN 524. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 524. maçına Zenit karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 523 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 223 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 321 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 132 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geliyor.

  1. 19.12.2019
  2. Güncelleme: 19.12.2019 21:15
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