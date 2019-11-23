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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Lider , Afyon'da parkeye çıkıyor

Lider Pınar Karşıyaka, Afyon'da parkeye çıkıyor

ING 'nde Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetiyle liderliğini sürdüren , 9. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Müsabakayı Aytuğ Ekti, Özlem Yalman ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek.


İki takım bugüne kadar ING 'nde iki kez karşılaştı. , 2018-2019 sezonunda sahasında oynadığı karşılaşmayı 86-70'lik skorla kazanırken Afyon'da oynanan karşılaşma ise 89-86 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

  1. 23.11.2019
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