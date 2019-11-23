Lider Pınar Karşıyaka, Afyon'da parkeye çıkıyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetiyle liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, 9. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor deplasmanına çıkacak.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Müsabakayı Aytuğ Ekti, Özlem Yalman ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek.
İki takım bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi'nde iki kez karşılaştı. Pınar Karşıyaka, 2018-2019 sezonunda sahasında oynadığı karşılaşmayı 86-70'lik skorla kazanırken Afyon'da oynanan karşılaşma ise 89-86 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Lider Pınar Karşıyaka, Afyon'da parkeye çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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