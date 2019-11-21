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21 Kasım 2019, Perşembe
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FIBA 'nda bir üst turda

Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda bir üst turda

FIBA Erkekler E Grubu'nun 5. maçında 'da Donar'ı 79-62 yenerek gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen 'nın başantrenörü , dünkü karşılaşmanın başında bazı hatalar yapmalarına rağmen ikinci devrede çok iyi bir oyun sergilediklerini bildirdi.

Sarıca, şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Donar galibiyetinin çok güzel ve çok önemli bir galibiyet olduğunu belirtti.

Donar karşısında bazı oyuncularından faydalanamadıklarını hatırlatan Sarıca, "Ancak sahada çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ayrıca rakibimiz de iyi bir oyun ortaya koydu. 40 dakika boyunca gerçekten sert bir maç oldu. Oyunun ilk bölümünde bazı hatalar yaptık ancak ikinci yarı gerçekten iyi bir oyun oynadık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Amath M'Baye de Donar'ın özellikle kendi sahasında fiziksel temasa dayalı bir basketbol oynadığını belirterek, "Rakibimizin fiziksel oyununa yanıt verdik ve 40 dakika boyunca sert bir oyun oynayarak galip gelmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL RAKİBİ ARASINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ VAR
Donar galibiyetiyle gruptaki son maçlar öncesinde liderliği garantileyen , bir üst turda I Grubu'nda mücadele edecek. Toplam 4 takımın yer alacağı grupta Pınar Karşıyaka'nın olası rakipleri arasında D Grubu'nu lider bitirmesi halinde Bahçeşehir Koleji veya Romanya'dan CSM CSU, A Grubu'ndan Portekiz temsilcisi veya 'dan ZZ Leiden, G Grubu'ndan Rus ekibi Enisey veya Romanya'dan U-BT Cluj bulunuyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki son maçını 27 Kasım Çarşamba günü 'de Phoneix 'le yapacak.

  1. 21.11.2019
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