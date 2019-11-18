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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Kağıtspor basketbolda doludizgin

Kağıtspor basketbolda doludizgin

TTürkiye 2. Liginde oynadığı 5 maçtan 4 galibiyet çıkarmayı başaran deplasmanda ’a konuk oldu. ’yi temsil eden Takımı, zorlu deplasmanından galip ayrıldı.

Türkiye 2. Liginde oynadığı 5 maçtan 4 galibiyet çıkarmayı başaran deplasmanda 'a konuk oldu. İddialı temsilcisini üstün bir oyunla 50-64'lük skorla yenen mavi beyazlılar ligde önemli bir galibiyet almayı başardı. Zorlu İzmir deplasmanında oyuna hâkim başlayan takımı ilk çeyreği 12-20 önde kapattı. Maç boyunca hakimiyetini sürdüren mavi beyazlılar 23-40 45-51 ve 50-64 skorlar ile maçtan galip ayrıldı. Lig'de oynadığı 5 maçtan 4. galibiyetini alan temsilcimizde Cem Han 22, kaptan Sertay Gürsu 11 sayı ile en skorer isimler oldu.

23 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00'de Geçit Spor Basketbol takımını ağırlayacak olan Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı baş antrenörü , "Takım adına her şey güzel gidiyor. Güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Bu hafta evimizde oynayacağız. Bizim için ligdeki tüm maçlar önemli. Tüm taraftarımızı maça bekliyoruz, onların desteğine ihtiyacımız var, zorlu bir maç bizleri bekliyor" dedi.

  1. 18.11.2019
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