Kızılyıldız: 68-56 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 2. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe müsabakadan 68-56 mağlup ayrıldı ve turnuvada ikide sıfır yaptı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 2. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe müsabakadan 68-56 mağlup ayrıldı ve turnuvada ikide sıfır yaptı.
1. Çeyrek sonucu: 15-16
2. Çeyrek sonucu: 35-30
3. Çeyrek sonucu: 51-43
MAÇ SONUCU: 68-56
- 10.10.2019
- Güncelleme: 10.10.2019 22:07
-
Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
-
Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
-
İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
Kızılyıldız: 68-56 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.