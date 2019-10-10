Kızılyıldız: 68-56 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Kızılyıldız: 68-56 Fenerbahçe Beko | MAÇ

Kızılyıldız: 68-56 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

, EuroLeague'in 2. haftasında deplasmanda temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. müsabakadan 68-56 mağlup ayrıldı ve turnuvada ikide sıfır yaptı.

, EuroLeague'in 2. haftasında deplasmanda temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. müsabakadan 68-56 mağlup ayrıldı ve turnuvada ikide sıfır yaptı.

1. Çeyrek sonucu: 15-16
2. Çeyrek sonucu: 35-30
3. Çeyrek sonucu: 51-43

MAÇ SONUCU: 68-56

  1. 10.10.2019
  2. Güncelleme: 10.10.2019 22:07
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